merXu auf der Hannover Messe So geht digitale Beschaffung heute (FOTO)

Berlin (ots) -



- merXu kurz nach Marktlaunch in Deutschland mit eigenem Stand auf der weltweit

wichtigsten Industriemesse vertreten

- B2B-Marktplatz zeigt, wie sich die Digitalisierung in der Industrie

vorantreiben lässt

- Stark wachsende B2B-Community für effiziente Beschaffung und stabile

Lieferketten

- Andrea Pampel spricht in einem Kurzvortrag über neue Beschaffungslösungen in

der digital Economy

- Dritte Messeteilnahme von merXu innerhalb eines Monats



Wenn internationale Branchenvertreter ab heute bis 2. Juni 2022 zur weltweit

größten Industriemesse in Hannover zusammenkommen, ist erstmals auch merXu

dabei. Die B2B-Community präsentiert in Halle 4, Stand G02 ihre digitale

Plattform und deren Mehrwert für Marktteilnehmer aus dem industriellen Umfeld.

Am Stand mit dem Thema "Digital Europe - Ein zentraler B2B-Marktplatz zur

Stärkung der europäischen Industrie" erfahren sowohl Anbieterinnen und Anbieter

von Waren und Dienstleistungen als auch Beschaffungsverantwortliche, wie sie vom

effizienten, kostengünstigen und zuverlässigen Handel über merXu profitieren

können.