Analyse Was wird aus russischen Aktien und ADRs/GDRs

Anteile an russischen Unternehmen haben viele Investoren als Hinterlegungsscheine (ADRs oder GDRs) in ihren Depots liegen. Das ist so, weil es in aller Regel viel einfacher war diese Hinterlegungsscheine über den eigenen Broker ins Depot zu kaufen als die russischen Aktien selbst. Seit die Sanktionen wegen des Ukraine Kriegs gelten, sind in den allermeisten Fällen weder die Hinterlegungsscheine noch die russischen Aktien selbst handelbar. Warum das so ist und wie es hier weitergeht lesen Sie in unserer heutigen Analyse.