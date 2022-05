Unsere letzte Kommentierung (18.05.) zum Arca Oil Index überschrieben wir an dieser Stelle mit „Index mit neuem Anlauf“. Zum damaligen Zeitpunkt nahm der Arca Oil Index erneut den Widerstandsbereich von 1.700+ US-Dollar ins Visier, nachdem Anfang Mai bereits ein erster Versuch scheiterte.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit erholte sich der Arca Oil Index zügig. Zu einem damals befürchteten Test der 1.500 Punkte kam es nicht. Vielmehr drehte der Index nach oben ab und konnte mit der Rückkehr über die Widerstände bei 1.600 Punkten und 1.670 Punkten bereits zwei wichtige Teilerfolge erzielen. Aktuell attackiert der Index den Bereich um 1.700+ Punkte; also jenen Bereich, in dem der letzte Versuch von Anfang Mai auslief. [...] Der Bereich um 1.700+ Punkte ist sozusagen der Wegweiser in Richtung des markanten Hochs aus dem Jahr 2014, das damals bei knapp 1.730 Punkten markierte wurde. Anders ausgedrückt: Ein signifikanter Vorstoß des Arca Oil Index über die 1.730 Punkte hinweg würde dem Index die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 1.600 Punkte begrenzt. Sollte es hingegen unter die 1.500 Punkte gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Der Arca Oil Index nutzte die Gunst der Stunde und die exzellenten Rahmenbedingungen und setzte zum Sprung an. Sowohl das jüngste Verlaufshoch im Bereich von 1.700+ US-Dollar als auch das markante Hoch aus dem Jahr 2014 (ca. 1.730 Punkte) wurden in eindrucksvoller Art und Weise übersprungen.

Dass sich der Index gleich deutlich von den Ausbruchsniveaus entfernen konnte, rundet das gegenwärtig positive Bild ab.

Kurzum. Der Ausbruch auf ein neues Hoch setzte offenkundig noch einmal frische Kräfte frei. Für den Arca Oil Index muss es weiter darum gehen, den Ausbruch zu manifestieren; sprich, sich oberhalb von 1.700+ US-Dollar festzusetzen. Der Weg auf der Oberseite ist nun erst einmal frei. Mit Rücksetzern ist ob des exponierten Kursniveaus allerdings jederzeit zu rechnen. Solange sich diese aber oberhalb von 1.700+ US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich.