BERLIN - In ihren Verhandlungen über ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr haben sich Koalition und Union angenähert. Damit rücken Waffenbestellungen bei der Rüstungsindustrie in großem Stil näher. Nach zwei zunächst ergebnislosen Verhandlungsterminen wollten Vertreterinnen und Vertreter von CDU/CSU und der Ampel-Koalition am Sonntagabend erneut über die gesetzlichen Grundlagen dafür beraten.

HANNOVER/VDMA: Wachstum hängt an Energie und China - Totalausfall Russland?

HANNOVER - Der Maschinenbau als eine der wichtigsten deutschen Exportbranchen knüpft seine Hoffnungen in diesem Jahr an die Energiesicherheit und eine Entspannung der Handelsprobleme in China. Zu Beginn der Hannover Messe am Montag sprach der Präsident des Verbands VDMA, Karl Haeusgen, von Belastungen aus dem Ukraine-Krieg, in den Lieferketten und beim Nachschub, die auf die Konjunktur drückten. "Aber zugleich können wir auf ein sehr hohes Auftragspolster blicken", ergänzte er. "Deshalb rechnen wir für 2022 weiter mit einem realen Produktionswachstum, müssen unsere Prognose aber von bisher plus 4 Prozent auf plus 1 Prozent reduzieren."

Kreise: Brookfield und Cellnex wollen gemeinsam für Telekom-Funktürme bieten

TORONTO/MADRID - Brookfield Asset Management erwägt Kreisen zufolge mit der spanischer Cellnex Telecom ein gemeinsames Gebot für die Funkturmsparte der Deutschen Telekom . Der kanadische Investor diskutiere mit Cellnex, Europas größtem Funkturmbetreiber, über ein entsprechendes Vorhaben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit Angelegenheit vertraute Personen. Zugleich könnte Brookfield auch alleine vorpreschen, um sich das wohl mit rund 20 Milliarden Euro bewertete Funkturmgeschäft inklusive Schulden zu schnappen. Sprecher der möglichen Bieter hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt, hieß es.