Siltronic vor Trendwende!

Insgesamt lässt sich das Handelsgeschehen in der Siltronic-Aktie seit Anfang 2019 in einer äußerst breiten Seitwärtsphase beschreiben, hierbei schwankt das Papier zwischen den Kursmarken von 50,00 und 150,00 Euro in unregelmäßigen Abständen auf und ab. Die Abschläge aus Anfang dieses Jahres reichten dabei auf ein Niveau von 79,40 Euro abwärts und somit in die mittlere Handelsspanne aus Sommer 2020. Dort scheint sich nun ein tragfähiger Boden aufzutun, erste Hinweise auf eine potenzielle Trendwende liefert eine inverse SKS-Formation. Zwar befindet sich diese noch im Aufbau, die technische Auswertung deutet aber auf eine mögliche Auflösung in der nächsten Zeit hin.

Erst Signal abwarten!

Größere Sprünge sollten aufgrund der etwas klein geratenen inversen SKS-Formation nicht erwartet werden, das rechnerische Kurspotenzial nach Ausbruch über die dazugehörige Nackenlinie verlaufend um 90,70 Euro erstreckt sich auf 102,00 Euro. Daher ist diese Handelsidee noch mit Vorsicht zu genießen, eine überschießende Welle könnte allerdings kurzzeitig in den Bereich von 109,95 Euro aufwärts reichen. Ein größeres Kaufsignal geht bei Siltronic hieraus aber nicht hervor, es wird lediglich auf einen Pullback im Rahmen einer kurzzeitigen Zwischenerholung gesetzt. Werden dagegen die aktuellen Jahrestiefs bei 79,40 Euro bärisch gekreuzt, müssten weitere Verluste auf 72,80 Euro zwingend einkalkuliert werden.