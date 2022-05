Nach einer gefühlten Ewigkeit kann der Kupferexplorer Camino Minerals (TSXV: COR; FRA: XCO1) endlich wieder bohren und wagt sich in Peru an mutige Step-Out-Löcher, die 1,4 Kilometer von früheren Bohrungen auf dem Projekt Los Chapitos in Peru entfernt liegen. Soeben hat das Unternehmen mit Kernbohrungen auf den jüngst genehmigten Lourdes-Condori-Zonen auf seinem Kupferprojekt in der Nähe der Küstenstadt Chala im Departement Arequipa begonnen.

Die oberflächennahen hochgradigen Kupferbohrziele bei Lourdes-Condori befinden sich in Gebieten, in denen noch nie zuvor gebohrt wurde. Das Unternehmen zielt auf eine großflächige Kupfermineralisierung im Manto-Stil ab, um möglicherweise Ressourcenabgrenzungsstudien in anderen bekannten Kupferzonen bei Los Chapitos zu unterstützen. Das Bohrgebiet bei Lourdes befindet sich etwa 1,4 Kilometer nördlich der Zone Adriana, einer Zone, die eine kontinuierliche Kupfermineralisierung in bedeutenden Abschnitten nachgewiesen hat.