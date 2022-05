Noch sei real kein Euro an Entlastung geflossen, kritisierte Bartsch. Und die bisher beschlossenen Pakete reichten auch nicht. "Bei der Entlastung der Bürger muss die Ampel weg vom Klein-Klein und endlich größer denken", forderte der Fraktionschef.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke fürchtet wegen der rasant steigenden Preise um den sozialen Frieden in Deutschland. "Die Inflation ist komplett außer Kontrolle", sagte Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Der Teuer-Tsunami droht zu einer Verarmungswelle bis in die Mittelschicht der Bevölkerung zu werden, auch weil die Bundesregierung viel zu spät reagierte."

