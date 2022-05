München (ots) - Es gibt einen klaren Gewinner der Coronapandemie: Der

Online-Handel. Laut dem Branchenverband BEVH fielen auf den Online-Handel im

Jahr 2021 20% der Handelsumsätze für Waren wie Elektronik, Möbel und Bekleidung

(ausgenommen Lebensmittel). Das Wachstum soll laut Experten auch in diesem Jahr

so weitergehen.



Allerdings profitieren nicht alle Online-Retailer vom E-Commerce-Boom:

Voraussetzung für steigende Online-Umsätze ist neben einem perfekten

Kundenerlebnis, zudem auch ein reibungsloser Bestell- und Zahlungsprozess. Hier

haben Anbieter im deutschsprachigen Raum noch Nachholbedarf, wie eine aktuelle

Studie von emerchantpay, einem führenden globalen Zahlungsdienstleister, zeigt.





83% der führenden Online-Händler im deutschsprachigen Raum geben an, dass sieaufgrund von ineffizienten Prozessen Umsatzeinbußen erleiden, so eine aktuelleStudie von emerchantpay. Der entgangene Umsatz variiert dabei: So gaben exaktdie Hälfte (50%) an, dass sie die Einbußen auf bis zu 10% der Umsätze beziffern.Und bei einem Drittel (33%) liegt der Schaden durch entgangene Umsätze sogarzwischen 11% und 25%.Alexander Berrai, Deputy CEO bei emerchantpay, kommentiert: "Die Ergebnisseunserer aktuellen Studie zeigen, dass Online-Händler unter großem Druck stehenihre Zahlungsprozesse zu optimieren. Wenn der Bestell- und Bezahlvorgang nichtreibungslos funktioniert, ist es umso wahrscheinlicher, dass die Kunden dengesamten Kaufprozess abbrechen. Ein negatives Kauferlebnis führt oft dazu, dassdiese Kunden in absehbarer Zeit nicht wiederkommen und bei der Konkurrenzkaufen. Das wirkt sich negativ auf die Umsätze und die Rentabilität der Händleraus."Die Studie zeigt aber auch, dass die Online-Retailer im DACH-Raum bereits anpassenden Lösungen arbeiten.Gefragt nach den dringlichsten Handlungsfeldern gab mehr als ein Viertel (38%)der Online-Händler an, dass ihr Unternehmen die Zahlungsleistung durch dieAnalyse von Betrugsdaten verbessern könnte. Auch in puncto Analyse derZahlungsdaten gibt es Luft nach oben. So wollen 34% der befragten Online-Händlerzukünftig Zahlungsdaten analysieren, um das Kundenverhalten besser zu verstehenund so eine verbesserte Zahlungsabwicklung anbieten zu können. WeitereErkenntnisse und Ergebnisse finden Sie in der angehängten Infografik.Die Untersuchung wurde von Censuswide unter 198 Online-Retail Entscheidern imdeutschsprachigen Raum durchgeführt. Dazu zählten etwa Geschäftsführer, PaymentManager, Finanzdirektoren und Abteilungsleiter für Zahlungsabwicklung. DieUmfrage fand zwischen dem 30.12.2021 und dem 07.02.2022 statt. Censuswide istMitglied der Market Research Society, die auf den ESOMAR-Prinzipien basiert.