Nachdem die Walt Disney-Aktie getrieben von Gier und einer übertriebenen Erwartungshaltung auf zeitweise über 200,00 US-Dollar zu Beginn des Jahres 2021 zugelegt hatte, hat sich anschließend eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 168,00 und 187,58 US-Dollar eingestellt. Ende letzten Jahres ging es dann rapide abwärts, nachdem die Seitwärtsspanne zur Unterseite aufgelöst wurde, der Ukraine-Krieg beschleunigte diesen Trend sogar noch und drückte Walt Disney zeitweise auf 99,47 US-Dollar abwärts. Seit einigen Tagen sind aber deutliche Bremsspuren zu erkennen, getragen wird die jüngste Erholungsbewegung von einem potenziellen Dreifachboden. Sollten sich Käufer demnach weiter durchsetzen können, würde endlich eine gesunde Konsolidierung zur Oberseite erfolgen können.

Zwischenerholung begonnen

Aus technischer Sicht wird erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 111,00 US-Dollar eine Erholungsbewegung an 116,44 und darüber in den Bereich von zunächst 123,76 US-Dollar möglich. Endgültiges Ziel könnte sogar der Bereich um 130,00 US-Dollar darstellen, das wird sich allerdings erst noch im weiteren Verlauf zeigen müssen. Eine unverminderte Fortsetzung der laufenden Abwärtsbewegung wird unterhalb von 99,47 US-Dollar erwartet, in diesem Szenario könnten sogar noch einmal die Crashtiefs aus Anfang 2020 bei 79,07 US-Dollar angesteuert werden.