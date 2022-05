A&M Unternehmerberatung GmbH wächst stetig weiter Unternehmen sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Hannover (ots) - Die A&M Unternehmerberatung GmbH mit Sitz in Hannover sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Besonders für den Vertrieb und

Bürotätigkeiten benötigt die Onlinemarketing-Agentur für Handwerksbetriebe

Verstärkung. Kreativ veranlagte Menschen für Marketing- oder IT-Aufgaben sind

ebenso gefragt.



Geschäftsführer Marvin Flenche: "Noch immer haben unzählige Unternehmen mit dem

anhaltenden Fachkräftemangel zu kämpfen. Deshalb nimmt das Interesse an unserem

Angebot in rasantem Tempo zu. Um der hohen Nachfrage gerecht werden zu können,

möchten wir unser Team zeitnah um motivierte Mitarbeiter erweitern."