FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag merklich gefallen. Bis zum Nachmittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,56 Prozent auf 152,629 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 1,05 Prozent.

Die hohe Inflationsdynamik in Deutschland und der Eurozone treibt die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der EZB. Dies treibt auch die Renditen an den Anleihemärkten. In Deutschland ist die Inflationsrate mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren gesprungen. Der Anstieg war noch höher als erwartet. Auch in Spanien zog die Inflationsrate an. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am Dienstag erwartet. Auch hier wird ein Anstieg der Inflationsdynamik prognostiziert.