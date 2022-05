Wirtschaft DAX verdaut Inflationsschock und legt zu

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.575,98 Punkten berechnet, 0,79 Prozent höher als am Freitag.



Dabei sah es zunächst so aus, als ob die Börse sichtlich nervös auf die neuen Inflationsdaten reagierte, die mit 7,9 Prozent Teuerung eine höhere Geldentwertung ausweisen, als manche Marktteilnehmer es erwartet hatten. Nach 14 Uhr halbierte der DAX seine Gewinne, um dann aber doch wieder auf das vorherige Niveau zurückzukehren. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag sogar etwas stärker.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance! Werbung Short Short Basispreis 15.437,70€ Hebel 14,85 Ask 8,94 Zum Produkt Long Long Basispreis 13.625,00€ Hebel 14,84 Ask 9,78 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.