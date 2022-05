Espelkamp/Hannover (ots) - Endlich öffnet sie nach zwei Jahren Corona-Pause

wieder ihre Pforten: die HANNOVER MESSE ist als Präsenz-Veranstaltung

zurückgekehrt. Mit ihr auch die HARTING Technologiegruppe, die vor anwesenden

Fachjournalisten, Partnern und Messe-Publikum ihre traditionsreiche

Pressekonferenz veranstaltete.



"Die HANNOVER MESSE 2022 ist für HARTING eine ganz besondere," eröffnete Philip

Harting, CEO der Technologiegruppe, die Pressekonferenz. "Sie ist erstmals als

Präsenz-Veranstaltung zurück - wir können unseren Besuchern nun endlich wieder

persönlich gegenüberstehen. Gleichzeitig feiert sie ihren 75. Geburtstag, zu dem

wir ihr herzlich gratulieren. Und wir als HARTING Technologiegruppe feiern

direkt mit, denn auch wir sind seit dem Startschuss im Jahre 1947 mit dabei."





Das vorherrschende Motto in Hannover dieses Jahr: "Let's create the industry oftomorrow". Diesen Aufruf nahm die Technologiegruppe zum Anlass, erstmals aufeiner Messe ihre Produkte und Lösungen rund um das Thema "Connectivity+"greifbar zu machen. "Connectivity+" bildet für HARTING den Brückenschlagzwischen den gesellschaftlichen und technologischen Megatrends hin zu deneigenen Produkten und Lösungen. "Wir gestalten die Konnektivität der Zukunft mitLösungen, die innovative Mehrwerte für unsere Kunden liefern," erläutert Dr.Kurt D. Bettenhausen, Vorstand Neue Technologien und Entwicklung, das Konzept."Connectivity+ geht dabei über das eigentliche elektronische Bauteil hinaus. Esgeht also nicht nur um den singulären Steckverbinder, sondern um denLösungsansatz als Ganzes.Im Rampenlicht in diesem Jahr: Unsere Weltpremiere, die Han-Modular®Domino-Module als wesentlichen Baustein für die Anforderungen der industriellenTransformation.Im Anschluss an die Presskonferenz erhielten die anwesenden Journalisten dieMöglichkeit, "PressSpeedDates" wahrzunehmen: Zu allen präsentierten Themenstanden Experten aus den Bereichen Rede und Antwort und stellten sich inEinzelgesprächen den Fragen der Fachpresse.Die Highlight-Themen der HARTING Technologiegruppe im Überblick (Messestand:Halle 11, Stand C 15):- Modularisation: Die Weltpremiere der Han-Modular® Domino-Module. Erstmals aufeiner Messe ist die nächste Ausbaustufe der Industrie-Steckverbinder alsGrundlagentechnologie der heutigen industriellen Transformation undDigitalisierung erlebbar. Sie bedienen die heute immer wichtigerenAnforderungen der Industrie nach Einsparungen bei Bauraum und Gewicht.Optimale Platzausnutzung kombiniert mit höchster Flexibilität für hybrideSysteme führen zu Gewichtsersparnissen von bis zu 50%. Der CO2-Fußabdruck