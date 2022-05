Die Africa GreenTec AG startet ihre Series B für Impact-Investoren (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das 2016 gegründete Sozialunternehmen Africa GreenTec

skaliert weiter und bietet Investoren an, mit an Bord zu kommen. So können sie

Teil der Erfolgsgeschichte werden und sich in Form von Aktien direkt an der AG

beteiligen. Investoren erhalten die Aussicht auf eine attraktive Rendite und

schaffen durch Ihre Beteiligung gleichzeitig einen nachhaltigen Impact auf 11

der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Denn durch seine ganzheitlichen Erneuerbare

Energien Projekte in Subsahara-Afrika unternimmt Africa GreenTec nicht nur aktiv

etwas gegen den Klimawandel, sondern ermöglicht Menschen durch den Zugang zu

Strom, Internet, Trinkwasser und Kühlketten ganz neue Chancen und Perspektiven.



Die erfolgreiche Finanzierungsrunde der Series A in 2020/2021 hat bewiesen, dass

der Investment Case vor allem für Investoren interessant ist, die neben dem

Erzielen einer Rendite vor allem etwas mit ihrem Kapital bewirken wollen.