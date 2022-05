Treffen Sie sich mit SIMCom, dem weltweit führenden Anbieter von IoT-Mobilfunkmodulen und -Lösungen auf der Embedded World 2022

NÜRNBERG, Deutschland, 30. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die Embedded World 2022 ist vom 21. bis 23. Juni 2022 wieder live dabei. Als einer der weltweit führenden Anbieter von IoT-Mobilfunkmodulen und -Lösungen wird SIMCom auf der großen Veranstaltung eine hochmoderne Produktpalette mit den neuesten 5G-, LTE-A-, 4G-, LPWA-, Automotive- und Smart-Modulen vorstellen. Besucher findet den SIMcom-Stand H5-280 in Halle 5 des Nürnberger Messezentrums, Nürnberg, Deutschland. In der Zwischenzeit vergibt SIMCom eine begrenzte Anzahl von Freikarten an Besucher, die sich auf der Website registrieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 2002 ist SIMCom führend in der Branche und bietet eine vollständige Palette von Mobilfunk- und GNSS-Modulen und -Lösungen an, darunter 5G, LTE-A, C-V2X, eMTC(CAT-M1), NB-IoT, FDD/TDD-LTE, WCDMA/HSPA/HSPA+, CDMA 1xRTT/EV-DO, GSM/GPRS/EDGE. Mit konsequenter technologischer Innovation, strengen Qualitätskontrollen, leistungsstarken Lieferkapazitäten und außergewöhnlichen Dienstleistungen hat SIMCom insgesamt 300 Mio. Sendungen ausgeliefert und mehr als 100 000 Kunden in 180 Ländern und Regionen beliefert. Die Produkte von SIMCom finden breite Anwendung in Branchen wie Smart City, Smart Payment, Smart Automotive, Smart Grids, Smart Manufacturing, Smart Health Care und Smart Agriculture etc.