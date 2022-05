Die Fed lässt grüßen, Kommentar zur Inflation von Stefan Reccius Frankfurt (ots) - Kommen amerikanische Verhältnisse auf uns zu? Diese Frage drängt sich angesichts der jüngsten Inflationszahlen mehr denn je auf: Die Verbraucherpreise in Deutschland waren im Mai nach EU-harmonisierter Rechnung, die maßgeblich für die Europäische Zentralbank (EZB) ist, 8,7 Prozent höher als vor einem Jahr. Das meldet das Statistische Bundesamt. Für die gesamte Eurozone wird Eurostat an diesem Dienstag ebenfalls einen neuerlichen Rekordwert in der Ära des Euro ausweisen.



Mit Blick auf die nackten Zahlen herrschen bereits amerikanische Verhältnisse. Bislang war die Inflation in den USA noch höher, die Lage noch prekärer als in der Eurozone. Inzwischen gibt es in den USA Anzeichen, dass die Inflation an der Schwelle von 8 Prozent ihr Plateau erreicht hat. Auch ist die US-Notenbank Fed nach sträflichem Zaudern entschieden eingeschritten. Das kann man von der EZB leider nicht behaupten. Die Teuerung zieht derweil immer weiter an und nimmt Kurs Richtung 10 Prozent.