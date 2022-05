MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Inflation macht deutschen Unternehmen Sorgen. Für die nächsten zwölf Monate rechnen von der Unternehmensberatung Deloitte befragte Finanzvorstände großer Unternehmen mit einer Preissteigerung von über sechs Prozent. Die langfristigen Folgen der gestiegenen Energie-, Transport- und Rohstoffpreise bestimmten die Agenda vieler Unternehmen, sagte Deloitte-Chefvolkswirt Alexander Börsch am Dienstag. Für über drei Viertel der 143 befragten Finanzvorstände gehörten geopolitische Risiken und steigende Energiekosten in den nächsten zwölf Monaten zu den Toprisiken für ihr Unternehmen.

Die hohen Energiepreise machten der Industrie "ganz besonders zu schaffen; zudem sind Rohstoffe Mangelware, so dass sich halb fertige Produkte auf Halde stapeln". Dass die Lieferketten noch in diesem Jahr wieder normal funktionieren, erwarteten nur fünf Prozent der Befragten. Laut Deloitte "planen zwei Drittel der befragten Unternehmen im Automobilsektor ihre Lieferanten zu diversifizieren - die Hälfte kann sich sogar eine Verlagerung von Produktionsstätten in Zukunft vorstellen". Deloitte hatte nach eigenen Angaben zwischen dem 25. März und dem 14. April 143 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen befragt./rol/DP/zb