Ermittler äußern sich zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine

DEN HAAG (dpa-AFX) - Internationale Ermittler werden sich am Dienstag (14.00 Uhr) in Den Haag zum Stand der Untersuchungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine äußern. Bereits kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar hatten die Ukraine, Polen und Litauen ein gemeinsames Ermittlerteam eingerichtet, gut einen Monat später trat auch der Internationale Strafgerichtshof bei. Der Chefankläger des Weltstrafgerichts, Karim Khan, schickte Mitte Mai die bisher größte Gruppe an Ermittlern ins Kriegsgebiet, die der Gerichtshof je entsendet hat.

