Generalstreik in Belgien - Große Einschränkungen erwartet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien stehen an diesem Dienstag Einschränkungen in weiten Teilen des öffentlichen Lebens bevor. Mehrere Gewerkschaften des öffentlichen Diensts haben zum Streik aufgerufen. Bereits am späten Montagabend wurde mit massiven Störungen des Zugverkehrs gerechnet. Auch der öffentliche Nahverkehr, die Verwaltung, Schulen und die Müllabfuhr dürfen betroffen sein.

