Nationales chinesisches Seidenmuseum Wiedereröffnung mit "Fashion Silhouettes"-Ausstellung im Hangzhou Tower

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Das Nationale chinesische Seidenmuseum hat

kürzlich seine erste Ausstellung in einem kommerziellen Gebäude im Hangzhou

Tower in Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang nach einer

vorübergehenden Schließung aufgrund von COVID-19 eröffnet. Die Ausstellung ist

die erste gemeinsame Initiative eines staatlichen Museums und

Einzelhandelsunternehmen in China, die einen innovativen Weg für die Ausstellung

von Kunst beschreitet und den Menschen einen besseren Zugang zu einem

reichhaltigen kulturellen Erlebnis bietet.



Die Ausstellung mit dem Titel "Fashion Silhouettes" ist das erste Angebot des

zum Nationalen chinesischen Seidenmuseum gehörenden Fashion Museum, einer

Dauerausstellung für Kunst im Hangzhou Tower. Die Ausstellung zeigt Kostüme aus

dem 18. bis 20. Jahrhundert. Dazu gehört auch eine Auswahl aus der "Western

Collection" des Seidenmuseums, wie beispielsweise ein Korsett aus dem 18.

Jahrhundert und Kleider aus dem Neoklassizismus und der Romantik. Seit Mitte des

19. Jahrhunderts gibt es den Beruf des unabhängigen Designers. Die Ausstellung

zeigt Werke berühmter Designer wie Jeanne Lanvin, Pierre Balmain und Yves Saint

Laurent, begleitet von exquisiten Schuhen, Hüten und Handtaschen, die die

blühende Designszene des 20. Jahrhunderts aufzeigen.