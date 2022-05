Wirtschaft Union verlangt "Gesamtkonzept" zur Entlastung der Bürger

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionsvize Steffen Bilger (CDU) fordert angesichts der Kostensteigerungen in fast allen Lebensbereichen weitere finanzielle Entlastungen der Bürger. "Deutschland benötigt dringend ein Gesamtkonzept, das die Breite unserer Gesellschaft entlastet und damit Privatinsolvenzen verhindert", sagte er dem "Handelsblatt".



Zu einem solchen Konzept gehöre etwa, den Einkommensteuertarif an die Preisentwicklung anzupassen, die Energiepauschale ebenso an Studenten, Rentner und junge Familien in Elternzeit auszuzahlen sowie die Stromsteuer zu senken. "Nur so bleibt den Menschen mehr zum Leben." Auch Verbraucherschützer sehen Handlungsbedarf.