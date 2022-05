DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Nach der Erholung des Dax um rund neun Prozent seit dem 9. Mai fehlt dem deutschen Leitindex am Dienstag zunächst die Kraft für eine fortgesetzte Erholung. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 14 549 Punkte und damit 0,19 Prozent tiefer. Wenngleich nun erst einmal eine Konsolidierung anstehe, habe der Dax seinen seit Januar bestehenden Abwärtstrend nachhaltig verlassen, erklärte Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel in einem Morgenkommentar. In den USA hatte der Handel am Montag wegen eines Feiertages geruht.

USA: - FEIERTAG - In den Vereinigten Staaten wurde am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

ASIEN: - NIKKEI LEICHT IM MINUS, CSI 300 IM PLUS - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Dienstag uneinhetlich entwickelt. Während es in Japan nach den kräftigen Gewinnen zum Wochenauftakt etwas nach unten ging, zogen die Kurse in China weiter an. Dort hat sich die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen im Mai stärker als erwartet verbessert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands legte zuletzt etwas mehr als ein Prozent zu. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es rund ein halbes Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte dagegen kurz vor Handelsende einen kleinen Teil seiner deutlichen Gewinne vom Montag wieder ein.

^

DAX 14575,98 0,79%

XDAX 14573,66 0,7%

EuroSTOXX 50 3841,62 0,86%

Stoxx50 3687,24 0,35%



DJIA 33212,96 1,76%

S&P 500 4158,24 2,47%

NASDAQ 100 12681,42 3,3%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 152,32 -0,22%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0751 -0,25%

USD/Yen 127,98 0,33%

Euro/Yen 137,59 0,08%

°



ROHÖL:



^

Brent 123,32 +1,65 USD WTI 118,64 +3,57 USD °



