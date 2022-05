Der Verlauf des Soja-Futures im gegebenen Rechteck erinnert vielmehr an eine trendbestätigende W-Formation. Ein Doppelhoch konnte bereits zuvor nicht abgeleitet werden. Ein Kaufniveau um 1.735 US-Cents mit Zielen bei 1.863 und 1.966 US-Cents für den Future auf Sicht der nächsten Monate wäre über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV2ACV äußerst interessant, es wird eine Renditechance von 150 Prozent erwartet. Entsprechende Zielmarken im Schein ergeben sich dann bei 2,60 und 3,56 Euro . Eine Verlustbegrenzung darf natürlich nicht fehlen, sollte sich aber auch nicht zu weit vom EMA 50 entfernen. Ein Niveau um 1.680 US-Cents scheint zunächst sinnvoll. Daraus leitet sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,90 Euro ab.

Betrachtet man die Rechteckkonsolidierung seit Februar dieses Jahres als Welle zwei (Konsolidierung), fehlt noch eine zweite Kaufwelle hier nach. Mittelfristiges Long-Potenzial liegt rechnerisch bei 1.863 US-Cents, zeitweise könnte es sogar an 1.966 US-Cents raufgehen. Ein interessanter Einstiegspunkt wäre der Bereich um 1.735 US-Cents nach vollzogenem Ausbruch und anschließenden Pullback dorthin. Kurzzeitig bleibt das Barometer aber als neutral zu bewerten.

In der letzten technischen Besprechung vom 20. Mai 2022: „ Soja-Future: Zweites Ziel im Visier “ wurde auf einen Kursanstieg des Agrarrohstoffs an die obere Begrenzung verlaufend um 1.735 US-Cents hingewiesen, nun ist es so weit! Betrachtet man die letzten zwölf Monate, ergibt sich durchaus weiteres Rallyepotenzial bei Auflösung der Rechtekonsolidierung in einer bullischen Variante. Entsprechende Wochenschlusskurse oberhalb von 1.759 US-Cents wären dazu notwendig. Fürs Erste müssen sich die nächsten Muster allerdings erst noch herauskristallisieren.

