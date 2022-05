Wirtschaft Stabiler Anstieg der Erwerbstätigkeit auch im April

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland hat im April 2022 mit rund 45,3 Millionen Personen den zweiten Monat in Folge über dem Vorkrisenniveau des Februars 2020 gelegen. Gegenüber dem Vormonat stieg die Erwerbstätigenzahl saisonbereinigt noch einmal um 53.000 Personen (+0,1 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.



Bereits in den Monaten März 2021 bis März 2022 hatte sie durchschnittlich um jeweils 60.000 Personen oder 0,1 Prozent zugenommen. Somit wächst die Gesamtzahl der Erwerbstätigen seit dem Scheitelpunkt der dritten Corona-Welle in Deutschland weitgehend unbeeinflusst auch von den weiteren Wellen sowie von den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Dadurch waren im April 2022 saisonbereinigt 0,2 Prozent oder 96.000 Personen mehr erwerbstätig als im Februar 2020.