"Wir beweisen als Vorreiter seit vielen Jahren, dass Mehrweg in der Gastronomie funktioniert und leisten damit zusammen mit unseren Partnern einen erheblichen Beitrag zur Müllvermeidung. Das zusätzliche Kapital werden wir dazu einsetzen, unsere Marktführerschaft im Restaurant- und Lieferdienst-Bereich konsequent auszubauen und unseren Partnern wie To-go-Nutzenden, eine flächendeckende, nachhaltige und langfristig durchdachte Mehrweg-Lösung anzubieten", so Florian Pachaly, Mitbegründer von RECUP. "Dank bestehender und neuer Finanzierungspartner in dieser Wachstumsfinanzierung können wir unsere Infrastruktur für die Mehrweg-Angebotspflicht in der Gastronomie ab Januar 2023 ideal weiterentwickeln", so Pachaly weiter. Das verdeutlicht auch das Wachstum des Unternehmens, nicht nur an Partnern, sondern auch an Mitarbeitenden. Das Unternehmen hat aktuell viele Stellenangebote in verschiedenen Bereichen ausgeschrieben.



Es muss zugänglich und unkompliziert sein



RECUP/REBOWL setzt bewusst auf ein einfaches und bewährtes System: Pfand. "Für das gigantische Umweltproblem "Einwegmüll" braucht es eine langfristige, nachhaltige und überall unkompliziert verfügbare Lösung. Genau diesen Ansatz hat RECUP/REBOWL zur Mission gemacht und leistet bereits jetzt einen großen Beitrag zur Vermeidung von Verpackungsmüll in Deutschlands To-go- und Liefer-Gastronomie. Wir freuen uns, die Mission und den (Mehr-)Weg von RECUP/REBOWL langfristig zu begleiten und nachhaltig zu unterstützen", sagt Dr. Rigbert Fischer, Gründer der blueworld.group.