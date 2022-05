Wall Street stößt nach der recht üppigen Bärenmarktrally jetzt auf einen wichtigen Widerstand. Dieser liegt im S&P 500 bei 4.221 Punkten. An diesem Punkt könnte wieder Volatilität in den Markt und die Kurse ins Rutschen kommen. In den vergangenen Tagen war nach fast zwei Monaten Ausverkaufsstimmung so gut wie keine Abgabebereitschaft mehr zu erkennen. Hat die Bärenmarktrally allerdings ihr Potenzial ausgeschöpft, dürfte sich dies wieder ändern. Auch weil auf der anderen Seite langfristig orientierte Investoren dem Markt eher fernbleiben sollten, da sich die fundamentalen Rahmenbedingungen noch nicht wirklich wieder hin zum Positiven verändert haben.