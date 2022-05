Krieg, Inflation und hohe Ölpreise seien in der Regel allesamt Gründe für Verbraucher, einen großen Sommerurlaub zu verschieben. Doch die Reiselust scheint angesichts der langen Corona-Zeit ungebrochen. TUI meldet, dass die Buchungen für den Sommer bereits bei 85 Prozent des Niveaus von 2019 liegen.

Tourismus-Aktien, die seit Ausbruch der Pandemie ohnehin einen schweren Stand haben, sind seit Jahresanfang teilweise nochmals zweistellig gefallen, schreiben die Analysten von Morningstar in einem neuen Report. Viele Unternehmen blicken dennoch optimistisch auf die kommende Saison.

Die Aktien von Europas zweitgrößter Billig-Airline Easyjet hält Morningstar-Analyst Joachim Kotze für attraktiv bewertet. ""Wir glauben, dass EasyJet gut positioniert ist, um von der anhaltenden Erholung im Sommer und darüber hinaus zu profitieren", so der Experte.

Der ungarische Konkurrent Wizz Air ist hingegen durch den Ukraine-Krieg besonderes Risiken ausgesetzt, so Kotze weiter. Vorsichtshalber senkt er die Prognose für das Passagierwachstum. "Wir glauben jedoch, dass Wizz Air in der Lage sein wird, Kapazitäten auf weniger betroffene Märkte in Westeuropa und dem Nahen Osten zu verlagern. Der Aktienkurs ist erheblich unter Druck geraten und wird derzeit mit einem großen Abschlag zu unserer Fair-Value-Schätzung gehandelt. Trotz der trüben Aussichten glauben wir, dass die Sicherheitspuffer groß genug sind, um diese Risiken zu berücksichtigen."

In der Post-Corona-Erholung hinterher hinkt laut Morningstar die British Airways-Muttergesellschaft IAG. Die Aktie "erscheint attraktiv, aber wir warnen die Anleger vor einem sehr hohen Unsicherheitsfaktor für das Unternehmen aufgrund der hohen Verschuldung", schreibt Analyst Kotze.

Neben den Airline-Aktien nimmt Morningstar-Experte Jaime Katz auch den Kreuzfahrtriesen Carnival ins Visier. "Da es viele Anzeichen dafür gibt, dass die Reiselust vorhanden ist, sind wir der Meinung, dass die Sicherheitsspanne bei Aktien von Kreuzfahrtunternehmen für Anleger, die sich in diesem Sektor engagieren möchten, weiterhin überzeugend ist."

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion