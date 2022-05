Wirtschaft Zahl der Einkommensmillionäre steigt

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Einkommensmillionäre in Deutschland ist zuletzt weiter gestiegen. Im Jahr 2018 hatten knapp 26.300 aller in Deutschland erfassten lohn- und einkommensteuerpflichtigen Einkünfte von mindestens einer Million Euro, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Das waren gut 1.500 Einkommensmillionäre mehr als im Jahr 2017. So bildeten für 15.500 (59 Prozent) dieser Steuerpflichtigen die Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb die Haupteinnahmequelle. Weitere 5.200 (20 Prozent) bezogen ihre Einkünfte vorwiegend aus nichtselbstständiger Arbeit und 4.000 (15 Prozent) aus selbstständiger Arbeit.