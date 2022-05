Mit der jüngsten Veröffentlichung seiner neuesten Zulassungsantrags für die Cannabidiol(CBD)-Rezeptierung seiner LPC-Plattform hat InnoCan Pharma die nächste wichtige Etappe auf seinem Weg gemeistert, um mit seinen Plattformen für die Verabreichung von cannabisbasierten Medikamenten zur Behandlung von unterschiedlichen Krankheiten in Zukunft größere Umsätze zu erzielen. Die jüngste Patentanmeldung bezieht sich auf einen Wirkmechanismus der die kontrollierte Freisetzung von CBD in die Blutgefäße bei einer verbesserten pharmakokinetischen Performance ermöglicht.

Die Patentanmeldung beinhaltet eine neue partikelbezogene Formulierung von CBD, mit der eine kontinuierliche Freisetzung von CBD in das Blutplasma umgesetzt wird. Dem Unternehmen zufolge eröffnet diese neue Formulierung einen neuen Weg für eine durchgängige Wirkstofffreisetzung bei CBD. Damit verbessere sich weiter die Vielseitigkeit bei der Anwendung der InnoCan-Produkte. Für InnoCan ist dieser Erfolg eine Schlüsseletappe für die Behandlung von verschiedenen Erkrankungen mit einem neuen Wirkansatz. Aufgrund des hohen medizinischen Bedarfs erwartet InnoCan noch für dieses Jahr den Beginn von Verhandlungen mit potenziellen Kooperationspartnern. Ein erfolgreicher Vertragsabschluss hätte positive Auswirkungen auf den Aktienkurs, der sich seit Jahresbeginn größtenteils seitwärts bewegt.

Der positive Nachrichtenfluss der letzten Monate war für die Analysten von PESG Research Anlass, um InnoCan Pharma in einer aktuellen Studie als in Zukunft führendes Unternehmen bei tiermedizinischen Produkten auf der Basis von CBD-Substanzen zu porträtieren. Den Experten zufolge bietet InnoCan erfolgreich Lösungen für die bislang niedrige Bioverfügbarkeit von Cannabidiolen als medizinisch nutzbare Substanzen an. Unter den verschiedenen firmeninternen Plattformen zielt die injizierbare Liposomtechnologie auf den florierenden Markt der Tiermedizin ab. InnoCan will mit den Lizenzverhandlungen beginnen sobald die Datenerhebungen komplett abgeschlossen sind, und wendet sich hier an einen Markt mit einem Umsatzvolumen von 52 Milliarden US-Dollar. Allein in den USA wurde der anvisierte Markt für Haustiere im Jahr 2021 auf 39,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wichtigste Wachstumstreiber sind der steigende Bedarf an Routineuntersuchungen und an Behandlungen von chronischen Erkrankungen bei älteren Haustieren.