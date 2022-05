BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Vor dem Ticketvermarkter liege ein mehrjähriger Wachstumyzyklus, begründete Analyst Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine positive Haltung. Eine im Jahr 2023 anstehende Konzertsaison mit hochkarätigen internationalen Künstlern sollte dafür sorgen. Zudem sollte sich preislich in Europa die Lücke zu den USA schließen, wo aktuell ein Anstieg von 30 Prozent zu beobachten sei./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.