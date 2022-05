Wirtschaft Immer mehr Stipendiaten in Deutschland

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2021 haben 29.000 Studierende ein sogenanntes "Deutschlandstipendium" nach dem Stipendienprogramm-Gesetz erhalten. Das waren drei Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Der Anteil Stipendiaten an allen Studierenden lag - gemessen an der vorläufigen Gesamtzahl der Studierenden des Wintersemesters 2021/2022 - wie im Vorjahr bei 1,0 Prozent. Wie bereits in den Vorjahren verzeichnete das Saarland mit 2,1 Prozent den höchsten Anteil der Stipendiaten an allen Studierenden im Wintersemester 2021/2022. Den geringsten Anteil gab es in Thüringen mit 0,4 Prozent.