Billups beschleunigt die europäische Expansion und holt sich Top-Talente, um die wachsende OOH-Nachfrage zu befriedigen

AMSTERDAM, 31. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Billups, das größte private Unternehmen für Out-of-Home (OOH)-Technologie und Managed Services in den USA, hat heute wichtige Neueinstellungen bekannt gegeben, um seine Expansion in Europa zu verstärken. Das Unternehmen erlebt sowohl in den USA als auch in EMEA ein beispielloses Wachstum, mit zwei neuen Ad-Tech-Akquisitionen zu Beginn dieses Jahres, neuen Kunden und Patentgenehmigungen im Bereich Location Intelligence.

„2021 war das beste Billups-Jahr, seit Heather [Billups] und ich das Unternehmen vor fast 20 Jahren gemeinsam gegründet haben", sagte Benjamin Billups, Mitgründer von Billups. „Heute bewegen wir uns in einem beschleunigten Tempo, in dem Akquisitionen und Expansion wichtig für das Wachstum sind, aber es sind tatsächlich die Talente, die wir einstellen, die die OOH-Industrie von morgen verändern werden."