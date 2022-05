Die Perspektiven nach der Gegenbewegung

Werfen wir dazu einen Blick auf den Chart des S&P 500, den ich Ihnen in der Vorwoche zeigte:

in der Vorwoche setzte in den US-Indizes nach einer siebenwöchigen Abwärtsbewegung die erste deutliche Gegenreaktion seit Ende März ein. Doch das heißt nicht, dass die Bären schon geschlagen sind.

Der US-Leitindex hat durch seinen Anstieg gleich mehrere wichtige Widerstände gebrochen: die roten Abwärtslinien, die runde 4.000er Marke und die Rechteckkante bei 4.092 Punkten. Mit der langen grünen Kerze vom Freitag haben die Bullen nun die Chance, das zurückeroberte Rechteck bis an dessen Oberkante bei 4.363 Punkten zu durchlaufen.

Die Gefahr einer größeren Abwärtswelle ist zwar noch nicht ganz gebannt, aber vorerst sieht es so aus, als bliebe es doch bei einer typischen dreiteiligen Korrektur, deren beide Abwärtswellen in etwa den gelben Rechtecken entsprechen. Ein ähnliches dreiteiliges Muster ist in der laufenden Gegenbewegung möglich (siehe gestrichelte Prognosepfeile).

Im Idealfall erreicht der Kurs dabei die obere dicke rote Abwärtslinie. Danach kann dieser übergeordnete Abwärtstrend zwar weitergehen, aber er deutet eher eine ausgedehnte Konsolidierung an als einen großen Ausverkauf.

Langfristig wichtiges Niveau erfolgreich verteidigt

Die Stärke der Gegenbewegung wird uns also nicht nur viel über das aktuelle Kräfteverhältnis von Bullen und Bären verraten, sondern auch über die Perspektiven für die kommenden Wochen und Monate. Daher nochmals der langfristige Chart des S&P 500, den ich Ihnen ebenfalls schon in der Vorwoche zeigte:

Die Gegenbewegung hat also tatsächlich an der gezeigten Kreuzunterstützung (siehe Pfeil) eingesetzt. Je weiter sie nun geht, desto wahrscheinlicher ist es, dass selbst bei einem erneuten Rückschlag die entsprechenden Linien erneut halten. Der Kurs könnte dann z.B. um die runde 4.000-Punkte-Marke schwanken. Dabei wäre es auch unerheblich, wenn der Aufwärtstrend verlassen wird. Charttechnisch läge dann ein Rechteck oder eine andere Fortsetzungsformation vor, die weiter steigende Kurse wahrscheinlich werden lässt.