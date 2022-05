Neue Wege zum Kunden - Für Konsumgüterhersteller bricht eine neue Ära an (FOTO)

Frankfurt am Main / Worms (ots) - BearingPoint und das IIHD Institut untersuchen

Wachstumschancen des Direktvertriebs



Nicht nur Startups wie der Matratzenanbieter Bett1, Emma oder Casper, sondern

auch etablierte Hersteller wie PepsiCo, L'Oréal oder Adidas suchen und

beschreiten neue Wege zum Kunden. Unter Ausschaltung von Handelsunternehmen

zielen zahlreiche Herstellerunternehmen darauf ab, sich die Kundenbeziehung zu

eigen zu machen, um so neue Wachstumschancen zu erschließen und Kundenwissen für

noch erfolgreichere Produkte zu sammeln. Weltweit existieren ca. 25.000 dieser

Direct-to-Consumer-(D2C) Marken. Schätzungen gehen davon aus, dass in

Deutschland ca. 1.000 D2C-Marken von 400 Unternehmen in mehr als 60

Warenkategorien vertrieben werden. Die Management- und Technologieberatung

BearingPoint und das IIHD Institut untersuchen in ihrer neuesten Studie die

Wachstumschancen von Konsumunternehmen durch neue Geschäftsmodelle des

Direktvertriebs an Endkunden und wie sie Transformationshürden erfolgreich

bewältigen können.



Superdigitalisierung und zunehmende Nutzung mobiler Endgeräte treibt Wachstum

von Direct-to-Consumer-Geschäftsmodellen