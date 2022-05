Wirtschaft DAX schwächer - Ölpreis steigt nach Embargo-Kompromiss deutlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.490 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Entgegen dem Trend zulegen konnten am Morgen unter anderem die Aktien von Daimler Truck, Fresenius und Siemens Healthineers. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Delivery Hero, Airbus und Heidelbergcement.





