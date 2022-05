Anlass der Studie: Research Note

Geschäftsjahr 2021: Objektumsatz steigt auf Rekordwert in Höhe von 176,87 Mio. EUR



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat das Geschäftsjahr 2021 auf allen Ebenen mit neuen Rekordwerten abgeschlossen. Der bisherige Rekord- Objektumsatz aus dem Jahr 2020 wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich übertroffen. Der Objektumsatz erhöhte sich um 23,9% auf rund 176,87 Mio. EUR (2020: 142,75 Mio. EUR) und somit wurde gleichzeitig zum achten Mal in Folge die 100 Mio. EUR-Marke beim Objektumsatz übertroffen.

Analog zum Objektumsatz erreichte die Netto-Courtage zum zweiten Mal in Folge einen neuen Rekordwert. Im Jahr 2021 wurde eine Netto-Courtage in Höhe von 14,53 Mio. EUR (2020: 12,71 Mio. EUR) erwirtschaftet. Folglich wurde der Vorjahreswert nochmals deutlich um 14,3% übertroffen. Die Ergebnisse des Jahres 2021 sind insbesondere vor dem Hintergrund der Delta- und Omikron-Welle als überaus positiv zu bewerten. Zudem war ein äußerst hohes Maß an Flexibilität gefordert, durch die teilweise erheblich unterschiedlichen regionalen Corona-Verordnungen, im Zuge der jeweiligen Live- bzw. Hybrid-Veranstaltungen. Auf diese zusätzlichen Herausforderungen war die DGA, Dank der bereits seit Jahren durchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen und etablierten Mechanismen zur Gebotsabgabe ohne Präsenz der Bieter, exzellent vorbereitet. Dadurch konnten, im Gegensatz zum Vorjahr, alle Auktionen im Jahr 2021 stattfinden.



Insgesamt zeigte sich auch im Jahr 2021, dass das Geschäftsmodell der DGA, auch in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich funktioniert. Dies bestätigt auch die weiterhin sehr hohe Verkaufsquote der gesamten Gruppe in Höhe von 90,5% (2020: 90,5%).



Das deutlich erhöhte Objektumsatzvolumen und damit der Nettocourtage spiegelt sich auch im Ergebnis der DGA wider. Zum wiederholten Mal stieg in Summe die Gewinnabführung der Tochtergesellschaften auf 2,69 Mio. EUR (2020: 1,93 Mio. EUR) an. Insgesamt erhöhte sich der Jahresüberschuss der Deutschen Grundstücksauktionen auf 2,24 Mio. EUR (2020: 2,05 Mio. EUR), dementsprechend wurde im Jahr 2021 eine Umsatzrentabilität in Höhe von 42,2% (2020: 36,3%) erzielt. Vor dem Hintergrund des erfolgreichsten Geschäftsjahres der langjährigen Unternehmensgeschichte, schlägt der Vorstand der Hauptversammlung eine Rekord-Dividende in Höhe von 1,50 je Aktie vor. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs in Höhe von 24,80 EUR entspricht dies einer Dividendenrendite von 6,1%.



