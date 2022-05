Tostedt (ots) - Vielen Frauen fehlt es an Selbstvertrauen - besonders im

Vergleich zu Männern. In der Gründerszene sind sie daher stark in der Unterzahl.

Dabei ist ein souveräner Auftritt für ein erfolgreiches Unternehmertum

essenziell. Wie sonst sollen Kunden und Investoren überzeugt werden?



"Bevor jemand anderes Vertrauen in mein Unternehmen und mich setzt, muss ich das

erst selbst tun. Daher ist es für Gründerinnen besonders wichtig, ein gewisses

Selbstvertrauen zu gewinnen, um andere von sich zu überzeugen", erklärt Jessica

Verfürth, Mentorin, Speakerin und Bestsellerautorin. In folgendem Gastbeitrag

verrät sie, wie Frauen selbstbewusster auftreten und erfolgreich werden.





Die Angst vor dem ScheiternViele Frauen leben ein erfülltes Leben - zumindest nach außen hin. Doch wer sichmit den Frauen einmal unterhält, stößt meist auf Unzufriedenheit. Eventuell,weil es ihnen an Möglichkeiten fehlt, sich selbst zu verwirklichen, an eigenenZielen zu arbeiten und individuelle Ideen in die Tat umzusetzen.Sobald eine Frau die Vision entwickelt, sich selbstständig zu machen, wird siezudem oft belächelt - oder kritisiert. Schnell gilt sie dann alskarrieregetrieben und egoistisch. Dazu gesellt sich bei den Betroffenen dieAngst vor Fehlen. Allgemein mangelt es in ihrem Umfeld an Zuspruch, wenn sie denWunsch äußern, unabhängig zu sein und ein eigenes Business zu gründen.Frauen stehen oft in der zweiten ReiheDoch in vielen Fällen lässt sich ein längst überkommenes Rollenbild erkennen:Der Mann arbeitet schwer und sorgt so für das Wohlergehen der Familie - die Frauhat demgegenüber ihre Wünsche und Bedürfnisse zurückzustellen. Gelobt werden dieGrundtugenden der Bescheidenheit und der Zufriedenheit: Bloß nicht auffallen underst recht nicht anecken. Was sollen denn die Nachbarn denken?Immer wieder gilt es, die Story vom erfolgreichen Mann zu erzählen, der Rückhaltund Unterstützung durch seine Gattin erhält. Dabei wird aber häufig übersehen,dass die Frauen genug Kreativität, Intelligenz und Kompetenz mitbringen. Siesind also selbst in der Lage, ein Business aufzubauen und es zu führen. Auchwenn noch keine Meisterin vom Himmel gefallen ist. Aber wer Schritt für Schrittbewältigt, kann den langen Weg zum Erfolg bewältigen.Das ständige Grübeln wird zur LastManche Frau scheut sich auch vor dem Sprung in die Selbstständigkeit, weil sieAngst vor den Folgen hat. Denn was wäre eigentlich, wenn sich plötzlich derlange gewünschte Erfolg einstellen und sie das Drei-, Vier- oder sogar Fünffachedes Lohns ihrer Gatten verdienen würde? Wäre die Beziehung zwischen ihnen beidendann bedroht? Es sind genau diese Fragen, die sich viele Frauen stellen - undaus denen sie früher oder später genügend Gründe ziehen, das eigene Businessdoch erst einmal noch nicht zu gründen.Zufrieden werden sie damit aber auch nicht. Insofern muss irgendwann eineEntscheidung für die eigene berufliche Zukunft getroffen werden. Wer dieSelbstständigkeit wählt, kann derselbe Mensch bleiben, der sich durch Geld undErfolg nicht den Charakter verderben lässt - und der trotz eigener Ambitionennicht das Glück der Familie aus den Augen verliert.