praktischArzt und Treatfair schließen Kooperation

Stuttgart / Mannheim (ots) - Das Jobportal praktischArzt

(https://www.praktischarzt.de/) , Teil der pA Medien GmbH mit Sitz in Mannheim

und die Stuttgarter Organisation Treatfair (https://www.treatfair.org/) , die

das gleichnamige Online-Portal der attraktiven Kliniken betreibt und Arbeitgeber

im Gesundheitswesen zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit berät, haben zum 1. Mai

2022 eine Kooperation vereinbart.



praktischArzt übernimmt Premium-Sponsorschaft des Treatfair Portals der

attraktiven Kliniken. "Wir freuen uns, dass wir mit praktischArzt die

reichweitenstärkste Online-Plattform für Recruiting im ärztlichen Bereich in

Deutschland für uns als Sponsor und Kooperationspartner gewinnen konnten", so

Dr. Benedict Carstensen, Gründer und Geschäftsführer von Treatfair.