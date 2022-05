Berlin (ots) -



- Käufer:innen von Immobilien wurden im letzten Jahr mit rund 18 Mrd. Euro

Grunderwerbsteuer belastet.

- NRW, Bayern und Baden-Württemberg profitierten am meisten.

- ImmoScout24 begrüßt daher das Vorhaben der Bundesregierung, die

Grunderwerbsteuer zu reformieren.



Wohneigentum zu erwerben, wird immer teurer. Die Kaufpreise für Wohnungen und

Häuser sind laut dem ImmoScout24 WohnBarometer allein im ersten Quartal 2022

deutschlandweit um drei bis fünf Prozent gestiegen. Gleichzeitig stiegen die

Zinsen von rund einem auf drei Prozent an. Im Koalitionsvertrag verspricht die

Bundesregierung, private Käufer:innen beim Erwerb von selbstgenutztem Eigentum

unterstützen zu wollen. Die Bundesländer sollen die Grunderwerbsteuer künftig

flexibel gestaltet können, zum Beispiel durch einen Freibetrag.





"In Zeiten stark gestiegener Kaufpreise und Zinsen müssen junge Familienentlastet werden. Aktuell verdienen die Bundesländer beim Kauf oder Verkaufjeder Immobilie kräftig mit. Um ihren Traum vom Eigenheim nicht platzen zulassen, müssen die Erwerbsnebenkosten so schnell wie möglich gesenkt werden.Daher begrüßt ImmoScout24 die Pläne der Bundesregierung, die Grunderwerbsteuerzu reformieren.", erklärt Dr. Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24.Die Ampelkoalition möchte den Bundesländern mehr Flexibilität bei der Erhebungder Grunderwerbsteuer gewähren. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)drängt auf Freibeträge und einen zweiten, variablen Steuersatz. Diesen sollendie Länder bis auf Null senken können"Freibeträge oder ermäßigte Steuersätze bei der Grunderwerbsteuer wären einwichtiges Signal in Zeiten hoher Kaufpreise und stark steigender Zinsen",bekräftigt Dr. Gesa Crockford.Wie hoch die Steuersätze der Länder sind und welches Bundesland am meisten anImmobilienkäufen mitverdient, zeigt eine Analyse von ImmoScout24.So viel verdienen die Bundesländer beim ImmobilienverkaufDie Grunderwerbsteuer ist eine Steuer der Bundesländer. Sie fällt beim Kaufeines Hauses, einer Eigentumswohnung oder eines Grundstücks an. Dabei weichendie Steuersätze zwischen den Bundesländern erheblich voneinander ab. DerSteuersatz ist in Bayern und Sachsen mit 3,5 Prozent am niedrigsten . Die beidenLänder sind die Einzigen, die ihn seit seiner Einführung im Jahr 1998 nichterhöht haben. Die höchsten Steuersätze nehmen Schleswig-Holstein,Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Brandenburg und Thüringen mit 6,5 Prozent.Berlin und Hessen erheben seit 2014 und Mecklenburg-Vorpommern seit 2019 eine