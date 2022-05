Stabiler Anstieg der Erwerbstätigkeit auch im April 2022 / Zahl der Erwerbstätigen nun 0,2 % über Vorkrisenniveau

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, April 2022



+0,1 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



+0,3 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



+1,7 % zum Vorjahresmonat





Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) lagnach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April2022 mit rund 45,3 Millionen Personen den zweiten Monat in Folge über demVorkrisenniveau des Februars 2020. Gegenüber dem Vormonat stieg die Zahl derErwerbstätigen saisonbereinigt noch einmal um 53 000 Personen (+0,1 %), nachdemsie bereits in den Monaten März 2021 bis März 2022 durchschnittlich um jeweils60 000 Personen oder 0,1 % zugenommen hatte. Somit wächst die Gesamtzahl derErwerbstätigen seit dem Scheitelpunkt der dritten Corona-Welle in Deutschlandweitgehend unbeeinflusst auch von den weiteren Wellen sowie von den Folgen desKriegs in der Ukraine. Dadurch waren im April 2022 saisonbereinigt 0,2 % oder 96000 Personen mehr erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn derCorona-Krise in Deutschland.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im April 2022 gegenüberMärz 2022 um 129 000 Personen (+0,3 %) zu. Im April erfährt der Arbeitsmarkttraditionell eine Belebung, die 2022 allerdings geringfügig schwächer ausfielals im April-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (+139 000Personen). Den bisherigen Beschäftigungs-Höchstwert markiert weiterhin derNovember 2019 mit 45,5 Millionen Erwerbstätigen.Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Kurzarbeitende nach den Konzepten derErwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung als Erwerbstätige zählen.Stärkster Anstieg der Erwerbstätigkeit im Vorjahresvergleich seit April 2007Gegenüber April 2021 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im April 2022 um 1,7 %(+761 000 Personen). Der absolute Anstieg zum jeweiligen Vorjahresmonatvergrößerte sich seit Mai 2021 damit bereits zum zwölften Mal in Folge(ausgehend von +35 000 im Mai 2021). Im Februar 2021 war die Erwerbstätigenzahldagegen im Vorjahresvergleich noch um 728 000 Personen gesunken, im März 2021 um560 000 und im April 2021 um 198 000.Diese rechnerisch gute Entwicklung im Vorjahresvergleich ließ sich bis Mai 2021vor allem auf den Einbruch der Erwerbstätigenzahl im Frühjahr 2020 zurückführen,als die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt durchschlugen.Über diesen Basiseffekt hinaus ist jedoch bereits seit dem Sommer 2021 eindeutlicher Aufwärtstrend ersichtlich, der auch im April 2022 weiter anhielt.Noch mehr zusätzliche Erwerbstätige binnen eines Jahres wurden zuletzt im April