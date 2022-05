Zahl der Deutschlandstipendien im Jahr 2021 um 3 % gestiegen / 29 000 Studierende erhielten eine Förderung nach dem Stipendienprogramm-Gesetz

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2021 haben 29 000 Studierende ein

Deutschlandstipendium nach dem Stipendienprogramm-Gesetz erhalten. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg die Zahl der Stipendiatinnen

und Stipendiaten damit gegenüber dem Jahr 2020 um 3 %. Ihr Anteil an allen

Studierenden lag - gemessen an der vorläufigen Gesamtzahl der Studierenden des

Wintersemesters 2021/2022 - wie im Vorjahr bei 1 %.



Mit dem Deutschlandstipendium werden seit dem Sommersemester 2011 Studierende

gefördert, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf

erwarten lässt. Der Anteil der Studierenden, die ein Deutschlandstipendium

erhalten, soll jährlich bis zu einer Höchstgrenze von 8 % erhöht werden. Obwohl

die Anzahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Ausnahme des Jahres 2020

kontinuierlich gestiegen ist, blieb der Anteil geförderter Studierender aufgrund

ebenfalls gestiegener Studierendenzahlen in den letzten Jahren allerdings

konstant.