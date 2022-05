Wirtschaft Arbeitsmarkt erholt sich trotz Ukraine-Krieg weiter

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Erholung des Arbeitsmarkts in Deutschland hat sich auch im Mai fortgesetzt. Insgesamt waren in der Bundesrepublik 2,260 Millionen Personen arbeitslos gemeldet und damit 428.000 weniger als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mit.