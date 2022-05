Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) befindet sich bereits seit vier Monaten stark unter Druck. Notierte die Aktie noch Ende Januar 2022 oberhalb von 50 Euro, so erreichte sie am 12.5.22 wegen der hohen Beteiligung an der schwächelnden Adler-Group bei 31,76 Euro ihr vorläufiges Jahrestief. Bis zum 30.5.22 konnte sich die Aktie wieder auf bis zu 36 Euro erholen. Allerdings startete sie wieder schwach in den frühen Handel des 31.5.22.

Obwohl führende Experten ihre Kursziele für die Vonovia-Aktie gesenkt haben, bekräftigen sie durchwegs ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Wegen der konservativen Bewertung des Portfolios und fehlender Hinweise auf sinkende Immobilienpreise erneuerten die Analysten der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 69 Euro ihre Kaufempfehlung. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau des Vormonats bei 38 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.