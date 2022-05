12 Millionen Euro für den Ausbau des deutschlandweit größten Mehrwegsystems RECUP und REBOWL (FOTO)

München (ots) - RECUP/REBOWL hat für den Ausbau des Mehrwegsystems 12 Millionen

Euro erhalten. Passend dazu feiert der führende Mehrweg-Anbieter demnächst die

12.000ste, am System angeschlossene Ausgabestelle und baut die Marktführerschaft

damit weiter aus. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, um die Gastronomie bei der

Umsetzung des Mehrweggesetzes ab 1.1.2023 weiter zu unterstützen.



Mehrweg-Anbieter RECUP/REBOWL hat in der aktuellen Finanzierungsrunde rund 12

Millionen Euro für den weiteren Ausbau seines bereits deutschlandweit

flächendeckenden Mehrwegsystems für To-go-Verpackungen erhalten. Gemeinsam mit

dem bestehenden Gesellschafter Müller Medien beteiligen sich die

blueworld.group, ein führender Kapitalgeber und Innovator für nachhaltiges

Wachstum, die Summiteer, die Beteiligungsgesellschaft von Serienunternehmer und

E-Mobility Pionier Sven Schulz sowie die GLS-Bank. RECUP setzt bei der

Finanzierung des Mehrwegsystems damit bewusst weiter auf langfristig und

nachhaltig orientierte Investoren, deren Fokus neben ökonomischen gleichermaßen

auf ökologischen und sozialen Aspekten liegt.





"Wir beweisen als Vorreiter seit vielen Jahren, dass Mehrweg in der Gastronomiefunktioniert und leisten damit zusammen mit unseren Partnern einen erheblichenBeitrag zur Müllvermeidung. Das zusätzliche Kapital werden wir dazu einsetzen,unsere Marktführerschaft im Restaurant- und Lieferdienst-Bereich konsequentauszubauen und unseren Partnern wie To-go-Nutzenden, eine flächendeckende,nachhaltige und langfristig durchdachte Mehrweg-Lösung anzubieten", so FlorianPachaly, Mitbegründer von RECUP. "Dank bestehender und neuerFinanzierungspartner in dieser Wachstumsfinanzierung können wir unsereInfrastruktur für die Mehrweg-Angebotspflicht in der Gastronomie ab Januar 2023ideal weiterentwickeln", so Pachaly weiter. Das verdeutlicht auch das Wachstumdes Unternehmens, nicht nur an Partnern, sondern auch an Mitarbeitenden. DasUnternehmen hat aktuell viele Stellenangebote in verschiedenen Bereichenausgeschrieben.Es muss zugänglich und unkompliziert seinRECUP/REBOWL setzt bewusst auf ein einfaches und bewährtes System: Pfand. "Fürdas gigantische Umweltproblem "Einwegmüll" braucht es eine langfristige,nachhaltige und überall unkompliziert verfügbare Lösung. Genau diesen Ansatz hatRECUP/REBOWL zur Mission gemacht und leistet bereits jetzt einen großen Beitragzur Vermeidung von Verpackungsmüll in Deutschlands To-go- undLiefer-Gastronomie. Wir freuen uns, die Mission und den (Mehr-)Weg vonRECUP/REBOWL langfristig zu begleiten und nachhaltig zu unterstützen", sagt Dr.Rigbert Fischer, Gründer der blueworld.group.