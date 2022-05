Teil der Transaktion ist eine Zahlung von 5,25 Cents pro Aktie in bar an die Oklo-Aktionäre. Darüber hinaus wird B2Gold 10.754.284 eigene Aktien ausgeben, sobald die Vereinbarung implementiert ist.

B2Gold will mit der Übernahme seine Präsenz im westafrikanischen Mali erweitern und wird nach Abschluss der Transaktion über ein Landpaket von 1.405 Quadratkilometern verfügen, das die äußerst ergiebigen Grünsteilgürtel des Landes abdeckt. Oklos Hauptprojekt Dandoko liegt dabei nur 30 Kilometer östlich von B2Golds Fekola-Mine, die Goldvorkommen von rund 7,1 Mio. Unzen aufweist.



Neben der Fekola-Mine, die an der Grenze zwischen Mali und dem Senegal liegt, entwickelt B2Gold das Anaconda-Projekt, 20 Kilometer nördlich der Fekola-Lizenz. Anaconda verfügt mittlerweile über 3,4 Mio. Unzen an enthaltenem Gold. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr rund 12,7 Mio. Dollar in die Erkundung des Projekts gesteckt und dabei fast 57.000 Meter an Bohrungen durchgeführt. 2022 plant man mit weiteren 12 Mio. Dollar an Explorationsausgaben und hat bereits fünf Bohrgeräte auf dem Projekt.

Auch der kanadische Goldexplorer Desert Gold Ventures (TSX.V: DAU, FF: QXR2, OTCQB: DAUGF) ist in der Nähe bereits auf seinem SMSZ-Projekt (Senegal-Mali Shear Zone) in Mali aktiv, wenn natürlich auch in geringerem Umfang. Die Fekola-Mine von B2Gold liegt übrigens genauso an dieser Senegal-Mali Scherzone wie gleich zwei Minen von Branchengigant Barrick Gold (TSX ABX / WKN 870450).

Das Unternehmen von CEO Jared Scharf hatte sich im April insgesamt 1,4 Mio. CAD an frischem Kapital gesichert und kommt so mit einer Kapitalrunde aus Januar dieses Jahres insgesamt auf rund 3 Mio. Dollar. Angesichts der nun gut gefüllten Kassen hat Desert Gold direkt im Anschluss Bohrungen entlang der 1,6 Kilometer langen Goldentdeckung Gourbassi West North aufgenommen. Dort waren zuletzt Bohrabschnitte mit 1,94 g/t Gold auf 30 Metern (wahre Mächtigkeit noch nicht bekannt) und 2,75 g/t Gold auf 12 Metern ermittelt worden.

Die Bohrungen dieser zweiten Phase konzentrieren sich unter anderem auf Gourbassi West North, da diese offene, 1,6 Kilometer lange Zone bislang nur bis in eine Tiefe von 35 Metern erprobt wurde. Die Vererzung ist aber in der Tiefe offen und bis zu 90 Meter breit. Und Desert Gold ist der Ansicht, dass es sich hier um eines der größeren Goldsysteme auf dem SMSZ-Lizenzgebiet handelt, das zudem bisher nur in begrenztem Umfang erprobt wurde.

Ziel ist es laut CEO Scharf, die Kontinuität und Stärke des Goldsystems in der Tiefe und entlang des Streichens zu testen. Er sieht das Potenzial auf eine „erhebliche“ Ausweitung der Gesamtressourcen des SMSZ-Projekts, die sich bisher auf 310.300 Unzen Gold in den Kategorien gemessen und angezeigt sowie auf 769.200 Unzen Gold in der Kategorie geschlussfolgert belaufen.

Wir sind gespannt auf die Fortschritte und Ergebnisse der Bohrungen von Desert Gold und werden weiter berichten.

