* Digitale Währungen der Zentralbanken sollen das Zahlungssystem revolutionieren und bringen neue Herausforderungen und Chancen für die globale Wirtschaft * eNaira, Sand Dollar und der digitale Yuan: Nigeria, die Bahamas und China als globale Vorreiter bei Central Bank Digital Currencies (CBCD) * Aufholbedarf in Europa: Gesetzesentwurf zum digitalen Euro erst 2023 geplant - Deutschland und Frankreich als treibende Kräfte * Stablecoins bilden Brückenfunktion zwischen Krypto- und Fiat-Währungen und gewinnen an Bedeutung

Die Zukunft des Geldes ist digital: Central Bank Digital Currencies (CBCD), die digitalen Währungen der Zentralbanken, werden in Zukunft einen festen Platz in der Finanzwelt einnehmen. Schätzungen und Analysen zufolge erwägen bereits mehr als 80 Prozent der Zentralbanken die Einführung einer digitalen Währung oder haben sie bereits etabliert. Der aktuelle "PwC CBDC Global Index 2022" analysiert und bewertet die weltweit führenden CBDC-Projekte und zeigt die aktuellen Herausforderungen und Trends auf.

Zwtl.: Digitale Zentralbankwährungen: Nigeria, die Bahamas und China an der Spitze



Im Index wird die Liste der Retail-Projekte angeführt vom eNaira der Zentralbank von Nigeria (CBN), dem ersten CBDC in Afrika und dem Sand Dollar, der von der Zentralbank der Bahamas seit Oktober 2020 als gesetzliches Zahlungsmittel ausgegeben wird. Damit waren die Bahamas das erste Land, das auf CBDC setzte. China folgte als erste große Volkswirtschaft im selben Jahr mit einer eigenen digitalen Zentralbankwährung, dem digitalen Yuan und befindet sich ebenfalls unter den Top drei Retail CBDC Projekten. Offizielles Ziel dieser Projekte ist es, die finanzielle Inklusion voranzutreiben, und gleichzeitig, durch die Akzeptanz im Privatsektor, das BIP zu erhöhen.



Auch im Wholesale gibt es bereits Bemühungen, grenzüberschreitende Devisenzahlungen in Echtzeit durchzuführen: Als führend weist der Index dabei die gemeinsame Initiative der Hong Kong Monetary Authority (HKMA) und der Bank of Thailand (BoT), das so genannte mBridge-Projekt, aus.



Zwtl.: Digitaler Euro: EU plant Gesetzesentwurf 2023



Die Europäische Kommission plant, Anfang 2023 einen Gesetzentwurf für einen digitalen Euro vorzulegen, der als Rechtsgrundlage für die virtuelle Version einer Euro-Banknote bzw. -Münze dienen soll. Dabei geht es um den Zugang zu Zentralbankgeld in digitaler Form für tägliche Transaktionen, die möglichst hohe Datenschutzstandards bieten.