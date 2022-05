BabyOne launcht neue E-Commerce-Plattform (FOTO)

Münster (ots) - BabyOne, Handelsunternehmen für Baby- und Kleinkind-bedarf, hat

Mobile-first und neue Omnichannel-FeaturesWerdende und junge Eltern nutzen das Online-Angebot von BabyOne vorwiegend mitmobilen Endgeräten, deutlich über 80 Prozent aller Zugriffe erfolgen viaSmartphone. Der neue Online-Shop wurde daher konsequent mobile-first konzipiert.Die neuen Features spiegeln vor allem die Verknüpfung von online zu stationärwider: Schon auf der Produktliste werden den Usern die Verfügbarkeiten sowohlfür eine reine Online-Bestellung als auch für die umliegenden Fachmärktegezeigt. Kund*innen können entsprechend wählen, ob sie die Produkte onlinebestellen, im Fachmarkt in der Nähe reservieren und abholen wollen - oder wennman sich noch unsicher ist - einen persönlichen Beratungstermin im Fachmarktvereinbaren. Die Fachberatung stellt der neue Online-Shop über deutlichausgeweiteten Ratgeber-Content sowie den Live-Chat sicher, der mit Berater:innenaus den Fachmärkten besetzt ist.Tech und Business Hand in HandDie neue BabyOne E-Commerce-Plattform läuft auf Basis der Shopsoftware Shopware6, die Implementierung dauerte weniger als ein Jahr. Gestartet mit einem kleinenTeam von vier Mitarbeitenden aus E-Commerce und IT, ist nun ein 25-köpfiges Teamunter der Doppelspitze von E-Com-Chefin Sabrina Mertens und IT-Director FabianHaustein an dem Projekt beteiligt, sowie weitere Dienstleister:innen undPartnern:innen. Damit steht BabyOne aber erst am Anfang seiner Mission, zumOmnichannel-Unternehmen zu werden. "Unser Ziel ist es, ein neues Ökosystemaufzubauen, in dem unsere Tech- und Business-Teams die Plattforminterdisziplinär und agil entwickeln. Wir bauen die Plattform kontinuierlichweiter aus, um schnell und flexibel neue Geschäftsmodelle zu testen, Trendsaufzugreifen und neue Vertriebskanäle andocken zu können", erklärt Jan Weischer,Co-CEO bei BabyOne.Anna Weber, Co-CEO BabyOne ergänzt: "Schon im Jahr 2020 haben wir in unsererUnternehmensstrategie die Weichen für eine komplette Neuausrichtung desGeschäftsmodells weg vom rein stationären Händler hin zumOmnichannel-Unternehmen gestellt. Ich bin sehr stolz, dass wir nun mit demRelaunch einen riesigen Meilenstein auf dem Weg dahin setzen können. Meingrößter Dank geht an unser gesamtes Team, die einen zukunftsfähigen Online-Shopauf die Beine gestellt haben. Diesen werden wir nun mit hoher Geschwindigkeitausbauen und optimieren, um das Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern."Über BabyOneBabyOne ist ein Omnichannel-Unternehmen im Franchise-System für Baby- undKleinkind-Produkte sowie Marktführer in der DACH-Region. Das inhabergeführteFamilienunternehmen in zweiter Generation betreibt 29 eigene Fachmärkte, 75Standorte werden von insgesamt 28 Franchisenehmern geführt. Seit Ende 2019 sindalle lokalen Handelspartner mit ihrem Sortiment im "Ship-from-Store-Modell" anden BabyOne Online-Shop angebunden. Geschäftsführende Gesellschafter*in derBabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH mit Sitz in Münster sind Dr. AnnaWeber und Dr. Jan-Willem Weischer. Das Handelsunternehmen beschäftigt 1.300Mitarbeiter.https://www.babyone.de/?utm_campaign=PR&utm_medium=print&utm_source=PMPressekontakt:Vera VaubelVaubel MedienberatungTelefon: +49-160-8472068E-Mail: mailto:medienberatung@vaubel.deElke PahlkeDirector Marketing & CreativeTelefon: +49 (251) 7887-130E-Mail: mailto:elkepahlke@babyone.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51455/5235433OTS: BabyOne