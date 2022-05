KATEK SE: 'Alle reden über Digitalisierung, das Herz dieser Digitalisierung ist aber die Elektronifizierung - im Bereich eMobility haben wir z.B. den besten AC-Charger der Welt entwickelt'



Als einer der führenden Elektronikdienstleister Europas bündelt die KATEK SE die gesamte Wertschöpfungskette und gefragte Spezialkompetenzen unter dem KATEK-Markendach. Das Leistungsspektrum umfasst den gesamten Produkt- Lebenszyklus von Entwicklung und Rapid Prototyping über Materialmanagement, Serienproduktion und Prüftechnik bis zu Montage, Logistik und After-Sales. Wir haben mit dem CEO & Co-Founder Rainer Koppitz über die Perspektiven und die Wachstumsaussichten für die KATEK SE gesprochen.



GBC AG: Herr Koppitz, bitte geben Sie uns zum Einstieg einen kurzen Überblick über Ihr Unternehmen und Ihre Strategie.



Rainer Koppitz: Gerne, wir sind im letzten Jahr auf 540 Mio. Euro Umsatz gekommen und sind damit in Europa die Nummer Drei und Deutschland die Nummer Zwei in unserem Markt. Wir realisieren das mit zirka 2.800 Mitarbeitern an zahlreichen Standorten in Deutschland, Osteuropa und zunehmend auch in Nordamerika und Asien. Die Strategie ist einfach: Alle reden über Digitalisierung, das Herz dieser Digitalisierung ist aber die Elektronifizierung, also Produkte, Systeme und Maschinen, die dank Elektronik - Hardware wie Software - intelligent werden, also denken können, Informationen aufnehmen und miteinander kommunizieren. Der Wertschöpfungsanteil der Elektronik in einem Auto lag 1995 bei fünf Prozent. Bei den elektrischen Fahrzeugen der neuen Generation, wie dem Porsche Taycan, dürften es bereits 50 % sein. Die gesamte europäische Industrie ist auf Partner angewiesen, die mit ihnen diese Elektronik entwickelt und fertigt. Die zunehmende Abhängigkeit in diesen Schlüsseltechnologien von Asien und den USA ist bedenklich und KATEK will diese Lücke schließen. Ich denke, unser eindrucksvolles Wachstum von mehr als 30 % allein im letzten Jahr bestätigt diese Strategie.