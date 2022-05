Aluminium verarbeitender Mittelstand braucht dringend Entlastung

Dies hat zur Folge, dass das gesamte in der EU verkaufte Primär- und Sekundäraluminium für Verarbeiter, Endverbraucher und Verbraucher nur zu einem verzollten Preis erhältlich ist, obwohl rund 50 Prozent der EU-Importe von Primäraluminium aus zollfreien Quellen stammen. Wenn das Metall in der EU oder in einem zollfreien Ursprungsland hergestellt wurde, kassiert der Hersteller die Differenz zwischen dem zollfreien und dem zollpflichtigen Preis, und die gesamte nachgelagerte Aluminiumindustrie in der EU zahlt für ihren Rohstoff künstlich zu viel. Dies ist in einer Branche mit geringen Gewinnspannen, in der der Einkauf des Rohmaterials 60 bis 80 Prozent der Produktionskosten ausmacht, tödlich.