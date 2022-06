Die anhaltend hohen Volatilitäten an den Aktienmärkten sorgen zumindest bei den Aktionären der Deutschen Börse für Freude: Das Unternehmen hat mit den Q1-Zahlen Ende April eine kräftige Ergebnissteigerung (EBIT) von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gemeldet – basierend auf dem transaktionsabhängigen Geschäft. Mit aktuell 160 Euro notiert die Aktie (DE0005810055) nahe der Allzeithochs bei 170 Euro vom Juli 2020 und April 2022. Wer die Deutsche Börse als Volatilitätsprofiteur ins Portfolio aufnehmen, auf dem aktuellen Kursniveau aber nicht direkt in die Aktie investieren will, setzt auf einen Puffer, der die individuelle Risikobereitschaft widerspiegelt.

Discount-Strategie mit 11 Prozent Puffer (Dezember)